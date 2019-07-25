Сеул, , 09:13 — REGNUM

Министерство обороны Южной Кореи осудило правительство Японии после недавнего инцидента с российским самолётом, который якобы вошёл в воздушное пространство над островами Токто. Острова принадлежат Южной Корее, однако Япония считает их своими, из-за чего Россию в нарушении своего воздушного пространства обвинили обе страны.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, 23 июля генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что российский самолёт нарушил воздушное пространство страны. Кроме того, японская сторона объявила протест Южной Корее из-за истребителей, вылетевших на перехват. Такой шаг вызвал возмущение в Сеуле, и министерство обороны резко раскритиковало Токио, подчеркнув, что острова Токто принадлежат Южной Корее, и именно южнокорейские ВВС должны отвечать на внешние угрозы.

Этот инцидент ухудшил и без того плохие отношения двух стран, придав новый импульс эскалации конфликта.