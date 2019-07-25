Пхеньян, , 09:20 — REGNUM

Власти Северной Кореи ответили официальным отказом на предложение Сеула о предоставлении гуманитарной помощи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства по воссоединению.

Ранее Южная Корея намеревалась организовать отправку в КНДР 50 тысяч тонн риса по линии Всемирной продовольственной программы, однако Пхеньян помощь не принял. Причиной стала подготовка Южной Кореи к совместным учениям с США, которые, как ожидаются, пройдут в августе. КНДР требует их полной отмены и расценивает их как провокацию, подрывающую переговорный процесс.

Несмотря на отказ КНДР от гуманитарной помощи, консультации с представителями Всемирной продовольственной программы продолжаются, но погрузка риса приостановлена. При этом, Северная Корея продолжает получать гуманитарную помощь со стороны России в размере 50 тысяч тонн пшеницы.