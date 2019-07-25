Анкара, 25 июля 2019, 09:11 — REGNUM
В провинции Ван турецким властям сдались без оружия и снаряжения 2 боевика Рабочей партия Курдистана (организация, деятельность которой в Турции признана террористической). Следствием установлено, что один из них 1 июля 2017 года убил заместителя председателя регионального отделения Партии справедливости и развития по Озалпу Айдына Ахи, а другой 21 июня 2018 года совершил вооруженное нападение на патруль внутренних войск в районе Сарай. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, администрация губернатора провинции Ван заявила: «При допросе боевиков выяснилось, что между террористами в организации существует недоверие, приказы главарей вызывают подозрение, а сами боевики деморализованы». В заявлении также указано: «Удалось установить, что от высокопоставленных лидеров террористов долгое время не поступало никаких вестей, из-за чего многие рядовые члены считают, что они бежали. Пропаганда террористов заметно ослабла, боевики сталкиваются с жестокостью командиров и плохим обращением. Все вышеперечисленное является причиной увеличения количества боевиков, вышедших из состава группировки и сдавшихся силам безопасности».