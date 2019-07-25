Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 08:07 — REGNUM

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил о своем желании уйти в отставку после продолжающихся почти две недели акций протеста на острове, об этом 25 июля сообщает Al Jazeera.

«Я объявляю, что уйду в отставку с поста губернатора 2 августа в пять часов вечера» , подчеркнул Россело.

Известие о предстоящей отставке главы острова было воспринято манифестантами с восторгом, они разразились аплодисментами, когда прослушали объявление.

Напомним, причиной демонстраций стали просочившаяся в интернет переписка между губернатором Пуэрто-Рико и его подчиненными, также манифестанты были недовольны серьезными экономическими проблемами на острове.

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