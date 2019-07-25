Анкара, 25 июля 2019, 08:27 — REGNUM
Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Хамза Даг по поводу приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и событий в Восточном Средиземноморье заявил: «В своей политике мы ставим во главу угла не партийную принадлежность, а народное единство, народную сплочённость». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хамза Даг отметил: «Что касается приобретения С-400, то здесь мы слышали ряд различных мнений, сфокусированных на угрозе наложения на нас санкций. В Восточном Средиземноморье имеет права и Турция, и Северный Кипр. Некоторые попытались, проигнорировав их, представить ситуацию свершившимся фактом. Египет, Израиль, Республика Кипр, Греция… Были попытки поступить таким образом, однако мы не позволили этому случиться».В контексте редкого для Турции народного объединения политик напомнил о поддержке оппозицией турецких властей по вопросам С-400 и шельфа Восточного Средиземноморья. Он добавил: «Факт составления 4 партиями Меджлиса совместной декларации по Восточному Средиземноморью не может не радовать».