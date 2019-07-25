Анкара, , 09:05 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Новые предложения США по Сирии не могут нас удовлетворить. Мы должны открыто заявить об этом. У нас создалось впечатление, что наши партнёры хотят отвлечь наше внимание на Манбидж». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил, что отвлекающих моментов в переговорах быть не должно, и подчеркнул: «Сперва мы должны достичь соглашения по зоне безопасности на восточном берегу Евфрата. Наше терпение уже подходит к концу». Он напомнил, что данный вопрос был включен в повестку переговоров со специальным представителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, и заметил, что новые идеи по этому поводу могут предложить именно военные. Министр указал, что сам вопрос того, кто будет контролировать зону безопасности, является очень деликатным, не говоря уже о размерах такой зоны и судьбе боевиков Рабочей партии Курдистана. Он добавил: «По этому вопросу мы все ещё не пришли к соглашению. Неясно, как будет осуществляться совместное патрулирование, сооружаться базы, на данный момент военные представители проговаривают подобные технические моменты».