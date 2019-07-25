Анкара, , 08:44 — REGNUM

Пресс-секретарь Президента Турецкой Республики Ибрагим Калын встретился со специальным представителем США по Сирии Джеймсом Джеффри в Президентском дворце в Анкаре. Стороны обсудили последние события в Сирии, уделив особое внимание созданию зоны безопасности на восточном берегу Евфрата и борьбе со всеми террористическими группировками, включая ИГ (организация деятельность которой запрещена в РФ) и Рабочую партию Курдистана.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, во время встречи подчеркивался приоритет национальной безопасности Турции. Стороны пришли к консенсусу насчёт того, что борьба с терроризмом, реализация «дорожной карты» по Манбиджу и формирование Конституционной комиссии Сирии должны осуществляться для поиска политического решения урегулирования сирийского конфликта в рамках территориальной целостности страны. Стороны отметили, что создание зоны безопасности на восточном берегу Евфрата возможно только в соответствии с тем сценарием, который удовлетворит Турцию. Также было особо отмечено, что двустороннее сотрудничество в вопросе урегулирования сирийского конфликта должно продолжаться с опорой на принципы доверия и транспарентности. Посольство США в Турции заявило, что переговоры были искренними, позитивными и продуктивными, а американской стороне не терпится продолжить консультации, в том числе, между военными представителями двух стран.