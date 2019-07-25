Белград, , 08:46 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что от вызова и допроса экс-премьера Косово Рамуша Харадиная в Специальный суд в Гааге он не ожидает ничего кроме «фарса и спектаклей о том, что ОАК (Освободительная армия Косово) защищала людей от сербских агрессоров». Об этом сообщает сербское информационное агентство Танюг.

Отвечая на вопрос, связана ли дата вызова Харадиная в Гаагу с 20-й годовщиной совершения преступления в Стари Грацке, Вучич сказал, что, по его мнению, вызов Харадиная связан не только с этим, но и с другими действиями.

«Необходимо расследовать и другие преступления, которые до сих пор оставались без внимания», — сказал президент Сербии. Он добавил, что Харадинай уже представал перед Гаагским трибуналом, но это был суд по политическим действиям экс-премьера. Теперь речь идет о более сложном судебном процессе, включающим в себя уже несколько различных правовых оснований.

Он указал, что не испытывает каких-либо иллюзий о справедливости судебного процесса. Вучич предположил, что Харадинай будет освобожден очень скоро, возможно, на второй день после слушаний. По его словам, экс-премьер станет большим героем у себя на родине, так как он будет заявлять, что защищал интересы албанцев и Косово.