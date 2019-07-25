Ульяновск, , 07:53 — REGNUM

Первый день на новом посту первый замглавы Димитровграда Ульяновской области Богдан Павленко, который перешёл на работу в муниципалитет с поста руководителя администрации главы Хакасии, начал с градообразующих предприятий, сообщается на сайта администрации города.

Богдан Павленко в статусе исполняющего обязанности главы города Димитровграда начал работу с посещения института атомных реакторов и знакомства с его руководителями. Также он встретился с генеральным директором АО «Объединённая теплоэнергетическая компания» Ксенией Сухотиной и руководителями ООО «НИИАР-Генерация».

"Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния дел в городе, были обозначены взаимные интересы и направления развития», — говорят в мэрии.

Отметим, что 23 июля Богдан Павленко был представлен на аппаратном совещании в администрации Димитровграда. Он занимает пост первого заместителя главы города, то есть в отсутствие мэра является по факту исполняющим обязанности градоначальника. Павленко сменил на посту Алексея Гадальшина, который 22 июля сложил полномочия, написав заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, в Димитровграде насчитывается около 115 тыс. жителей. Второй по величине город в Ульяновской области более девяти месяцев остаётся без мэра из-за затяжного конфликта между региональной властью и парламентским корпусом, где по итогам выборов в сентябре 2018 года КПРФ получила подавляющее большинство: 26 мандатов из 30. Было сорвано несколько заседаний по отбору кандидатов на должность главы города из-за неявки членов комиссии, представленной губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Богдан Павленко стал руководителем администрации главы Хакасии в ноябре 2018 года, после того, как коммунист Валентин Коновалов одержал победу во втором туре выборов главы республики.

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