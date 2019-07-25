Ульяновск, 25 июля 2019, 07:53 — REGNUM
Первый день на новом посту первый замглавы Димитровграда Ульяновской области Богдан Павленко, который перешёл на работу в муниципалитет с поста руководителя администрации главы Хакасии, начал с градообразующих предприятий, сообщается на сайта администрации города.
Богдан Павленко в статусе исполняющего обязанности главы города Димитровграда начал работу с посещения института атомных реакторов и знакомства с его руководителями. Также он встретился с генеральным директором АО «Объединённая теплоэнергетическая компания» Ксенией Сухотиной и руководителями ООО «НИИАР-Генерация».
Отметим, что 23 июля Богдан Павленко был представлен на аппаратном совещании в администрации Димитровграда. Он занимает пост первого заместителя главы города, то есть в отсутствие мэра является по факту исполняющим обязанности градоначальника. Павленко сменил на посту Алексея Гадальшина, который 22 июля сложил полномочия, написав заявление об увольнении по собственному желанию.
Напомним, в Димитровграде насчитывается около 115 тыс. жителей. Второй по величине город в Ульяновской области более девяти месяцев остаётся без мэра из-за затяжного конфликта между региональной властью и парламентским корпусом, где по итогам выборов в сентябре 2018 года КПРФ получила подавляющее большинство: 26 мандатов из 30. Было сорвано несколько заседаний по отбору кандидатов на должность главы города из-за неявки членов комиссии, представленной губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, Богдан Павленко стал руководителем администрации главы Хакасии в ноябре 2018 года, после того, как коммунист Валентин Коновалов одержал победу во втором туре выборов главы республики.
Справка ИА REGNUM. Богдан Сергеевич Павленко родился в 1975 году в Новомосковске Тульской области. Окончил Университет российской академии образования и Российскую академию государственной службы при президенте РФ (специальность «государственное и муниципальное управление»). В 1995—2002 годы служил в структурах МВД РФ, работал в системе ЖКХ и социальной сфере.
Член КПРФ с 2002 года, в настоящее время является кандидатом в члены ЦК КПРФ. Избирался депутатом различных уровней. В 2009 году был стал депутатом Тульской областной думы. 1 октября 2014 года избран главой города Донской Тульской области. С ноября 2018 года руководил администрацией главы Хакасии.
Женат, воспитывает дочь.
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