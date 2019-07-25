Белград, , 08:28 — REGNUM

Министр иностранных дел Ивица Дачич встретился с новым послом России Александром Боцан-Харченко по случаю его вступления в должность. После этого также прошла встреча Дачича с послом Китая Чен Бо.

Ивица Дачич поздравил Александра Боцан-Харченко с вступлением в должность. Глава МИД Сербии выразил удовлетворение тем, что Россию в Сербии будет представлять один из лучших знатоков региона. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

В ходе беседы обсуждались вопросы особой важности, такие как двусторонние экономические отношения, проблема Косово и Метохии, сотрудничество в международных организациях, а также другие области, представляющие общий интерес.

Помимо этого, Ивица Дачич также встретился с чрезвычайными и уполномоченными послом Китая Чен Бо.

На встрече рассматривались различные вопросы в области двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе взаимная поддержка на международных форумах в решении вопросов, представляющих общий интерес.

Глава МИД Сербии и посол Китая отметили, что отношения двух стран насыщенные и содержательные, а развитие сотрудничества идет в правильном направлении, особенно в области экономического сотрудничества.