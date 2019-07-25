Киев, , 07:44 — REGNUM

В текст конституции Украины может быть внесён пункт о «национальной автономии» Крыма. Такую возможность не исключил советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев, отметив, что во время президентства Зеленского Украина вернётся к этому вопросу.

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Политик в эфире телеканала ATR добавил, что уже сейчас работает своеобразный комитет парламента «по оккупированным территориям», разделённый на подведомства по Крыму и Донбассу. И здесь поддерживают перспективу создания «автономии» Крыма, подчеркнул Потураев.

Советник украинского лидера отметил, что с XIX века Украина сотрудничала с «независимым» Крымским ханством.

«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое», — отметил политик.

По его словам, «считать Крым турецкой колонией неправильно — это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2019 года бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер выступил в защиту внешней политики России, назвав Крым «давней русской территорией». Экс-канцлер рассказал о том, что Крым был передан в юрисдикцию Украинской ССР в 1954 году Никитой Хрущевым. По его словам, в советское время «не имело значения, где Крым располагался территориально, но сегодня это уже не так». Шрёдер отметил, что присоединение Крыма к России в 2014 году не было агрессивным и соответствовало воле населения полуострова.

Напомним, Крым стал российской территорией 18 марта 2014 года. В ходе проведённого всенародного референдума большинство жителей полуострова высказались за выход Крыма из состава Украины и воссоединение с РФ. Официальный Киев народное волеизъявление не признаёт и не теряет надежды вернуть Крым под свою юрисдикцию.

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