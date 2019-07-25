Екатеринбург, , 07:29 — REGNUM

Пустые подписные листы вместе с пакетом документов для регистрации сдал в избирательную комиссию Орджоникидзевского избирательного округа Екатеринбурга адвокат Иван Волков, который выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Законодательное собрание Свердловской области. Об этом юрист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Чистый лист

В размещённом видео он пояснил, что цель акции — отмена процедуры сбора подписей как избыточного барьера на пути регистрации кандидата. По мнению адвоката, эта норма ущемляет права граждан, и он намерен, получив отказ в регистрации, обжаловать решение избиркома вплоть до Верховного суда России.

По мнению Ивана Волкова, необходимо вернуться к практике внесения избирательных залогов. Он считает, что пройти муниципальный фильтр при регистрации кандидатуры могут далеко не все претенденты.

Напомним, что на выборах губернатора Свердловской области в 2017 году о невозможности прохождения муниципального фильтра заявили несколько претендентов, в том числе Иван Волков. Отметим, что тогда для участия в качестве кандидата необходимо было заручиться поддержкой порядка 130 депутатов из 56 муниципалитетов и городских округов Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, довыборы в Законодательное собрание Свердловской области депутата от Орджоникидзевского избирательного округа Екатеринбурга состоятся в сентябре 2019 года. Вакансия освободилась после того, как победивший по округу Игорь Володин в 2018 году прошёл в городскую думу Екатеринбурга.

На данный момент в качестве претендентов свои кандидатуры выдвинули восемь граждан.

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