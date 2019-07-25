Анкара, , 07:16 — REGNUM

Советник посольства Белоруссии в Анкаре Александр Поганшев, который был ранен накануне, 24 июля, был прооперирован. В настоящее время его состояние улучшается. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Глава турецкого внешнеполитического ведомства уточнил, что операция прошла успешно. В настоящее время дипломат находится в отделении интенсивной терапии. Врачи дают благоприятный прогноз и уже сегодня, 25 июля, его могут перевести в обычную палату.

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник белорусского посольства в столице Турции был тяжело ранен накануне, 24 июля, в Анкаре. Четыре огнестрельных ранения он получил во время вечерней прогулки. Как заявили в МИД Белоруссии, стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции. По данным турецких СМИ — это сосед дипломата, отставной военнослужащий. После инцидента он покончил с собой.

Предварительной версией нападения на представителя дипмиссии является бытовой конфликт.