Тегеран, , 05:35 — REGNUM

Деятельность Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе заслуживает благодарности, сообщил иранский президент Хасан Рухани в ходе заседания правительства.

Корпус стражей исламской революции Khamenei.ir

Комментируя задержание в Ормузском проливе британского танкера, Рухани сказал, что КСИР провёл его очень точно и профессионально. По его словам, Тегеран не хочет эскалации конфликта в регионе, но и безопасность территории Ормузского пролива и Персидского залива нарушать не даст.

Напомним, задержание британского танкера КСИР провёл 19 июля. На следующий день иранские военные нейтрализовали американский беспилотник RQ-4.

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