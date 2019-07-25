Москва, , 05:12 — REGNUM

Поздравление президента РФ Владимира Путина, которое он направил новоиспечённому британскому премьер-министру Борису Джонсону в связи со вступлением в должность, огорчило украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом написал российский телеведущий Владимир Соловьёв в Twitter-аккаунте:

«Зеленскому стало ещё обиднее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля Джонсон был назначен премьер-министром Великобритании. 24 июля Путин поздравил его телеграммой.

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