Москва, , 04:30 — REGNUM

На допрос в Следственный комитет РФ вызвана незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, сообщила она в Twitter.

По словам Соболь, её вызвали на допрос в 12 ночи. Допрос состоится 25 июля в 10 часов.

«Видимо, допрос в рамках новоиспеченного уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избиркомов», — написала Соболь.

Она написала, что не собирается на допрос.

Напомним, на допрос в СКР также вызваны другие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Дмитрий и Геннадий Гудков, Юлия Галямина. Допросы проходят в рамках дела о митингах и пикетах у здания Мосгордумы.

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