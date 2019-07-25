Москва, 25 июля 2019, 04:30 — REGNUM
На допрос в Следственный комитет РФ вызвана незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, сообщила она в Twitter.
По словам Соболь, её вызвали на допрос в 12 ночи. Допрос состоится 25 июля в 10 часов.
«Видимо, допрос в рамках новоиспеченного уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избиркомов», — написала Соболь.
Она написала, что не собирается на допрос.
Напомним, на допрос в СКР также вызваны другие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Дмитрий и Геннадий Гудков, Юлия Галямина. Допросы проходят в рамках дела о митингах и пикетах у здания Мосгордумы.
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