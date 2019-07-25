Токио, , 03:38 — REGNUM

Японский министр обороны Такеши Ивайя назвал пуск неопознанных снарядов со стороны КНДР «очень прискорбным», сообщает агентство «Джиджи».

Ранее источник в японском правительстве заявил, что неопознанные снаряды были баллистическими ракетами малой дальности. Они не долетели до особой экономической зоны Японии и поэтому не представляли угрозы национальной безопасности для страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейское новостное агентство Рёнхап заявило об обнаружении запусков двух неустановленных снарядов со стороны Северной Кореи. Позднее агентство добавило, что снаряды были запущены с территории города Вонсана (КНДР). По предварительным данным, ракеты пролетели расстояние в 430 км.

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