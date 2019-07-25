Вашингтон, , 03:32 — REGNUM

Вето наложил американский президент Дональд Трамп на три резолюции Конгресса, касающиеся запрета сделок по продаже арабским странам произведенного в США оружия без их одобрения законодателями, сообщили в пресс-службе Белого дома.

По оценке президента, эти документы только «ослабят глобальную конкурентоспособность США», при этом нанеся вред партнёрским отношениям Вашингтона.

Напомним, сейчас в США действует закон, согласно которому экспорт американского оружия должен проходить только с одобрения законодателей.

От этого правила попытался отступить американский госсекретарь Майк Помпео, чтобы, используя чрезвычайное право, продвинуть 22 соглашения по экспорту оружия Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Общая сумма сделок составляла $8,1 млрд. Эти меры были приняты, чтобы вооружить арабские страны против Ирана.

В ответ на это конгрессмены написали 22 резолюции, блокирующие решение Помпео. Три из них были приняты Палатой представителей, но Трамп наложил на них вето.

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