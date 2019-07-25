Алеппо, Сирия, , 02:56 — REGNUM

В результате минометного обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском Алеппо погибли три человека, среди которых были двое детей. Об этом сообщает агентство SANA.

Война в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что террористы вели обстрел из предместья Рашидин, расположенного на западной окраине Алеппо. В двух других кварталах города — Эль-Хамдания и Сейф-эд-Давля погибли трое мирных жителей, среди которых — двое детей и женщина. Также сообщается о 15 раненых. Пострадавших отправили в университетский госпиталь и больницу «Ар-Рази».

В ответ сирийские военные открыли огонь по позициям боевиков и уничтожили несколько пусковых установок, с которых производился обстрел. В результате атаки погибли несколько террористов, точное число погибших и раненых пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля семь мирных жителей сирийской провинции Хама погибли в результате минометного обстрела со стороны боевиков. Отмечалось, что среди погибших было двое детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь человек погибли в сирийской провинции Хама в результате обстрела