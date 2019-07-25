Токио, , 02:50 — REGNUM

Два неизвестных снаряда, запущенные Северной Кореей, являлись баллистическими ракетами малой дальности, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

По словам источника, ракетам не удалось достигнуть особой экономической зоны Японии. Отмечается, что в связи с этим угроз национальной безопасности Японии не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейское агентство Рёнхап заявило о запуске неустановленного снаряда со стороны КНДР. Позднее утверждалось. что снаряды были запущены из районов города Вонсана (Северная Корея). Отмечалось, что ракеты пролетели расстояние в 430 километров.

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