25 июля 2019 | Время чтения 2 мин

Севрский договор и принятое позднее Арбитражное решение президента США Вудро Вильсона предоставляли Армении выход к Черному морю за счет турецких вилайетов. В общей сложности, объединенная и независимая Армения охватила бы территорию в 160 тыс. кв. км.

Марина Брутян, , 02:37 — REGNUM

Президент Армении Армен Саркисян 24 июля отбыл с рабочим визитом в Париж. В планах президента — посещение парижского пригорода Севр, места, где 99 лет назад был подписан расчленяющий Османскую Турцию документ. Несмотря на то, что этот Севрский мирный договор так и не вступил в силу, а позднее был отменен подписанным на Лозаннской конференции новым документом, укрепив позиции Турции на восточном направлении, востоковеды и даже политики в Армении время от времени вбрасывают в информационное поле предположения о вполне реальных перспективах реанимации положений этого договора.

Севрский мирный договор 1920 года Bvreporter.com

Севрский договор и принятое позднее Арбитражное решение президента США Вудро Вильсона предоставляли Армении выход к Черному морю за счет турецких вилайетов. В общей сложности, объединенная и независимая Армения охватила бы территорию в 160 тыс. кв. км. Однако Ангорское (Анкара) правительство во главе с Мустафой Кемалем (Ататюрком) сорвало ратификацию этого соглашения.

Уже 24 июля 1923 года Лозаннский мирный договор заменит собой Севрский, юридически оформив распад Османской империи и закрепив границы будущей Турецкой Республики. В 96-ю годовщину подписания Лозаннского мирного договора многие политики Турции выступили с заявлениями о значимости этого документа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Национальная борьба против самых могущественных армий мира увенчалась Лозаннским договором, который является свидетельством независимости нашей страны», — пишет Hürriyet.

Параллельно с приданием высшей степени значимости Лозаннскому соглашению — в Турции идет процесс по сокращению важности выше указанного соглашения в Севре. Предлагается в учебниках по истории заменить слово соглашение или договор на документ, чтобы спустя сто лет не будоражить сознание молодых турецких граждан фактом капитуляцией султанского правительства.

Обратный, но весьма робкий, процесс идет в Армении. Поскольку Армения наравне с Великобританией, Францией, Грецией была государством-приобретателем отторгнутых от Турции территорий, армянские политики, особенно те, чьи предки-однопартийцы возглавляли Армянскую республику в 1920 году (дашнакцаканы), периодически напоминают о том, что все-таки есть возможность реанимировать этот мирный договор, хотя бы в части Армении. Но политического консенсуса по этому вопросу достичь будет сложно — даже для того, чтобы пополнить весьма скудный армянский дипломатический инструментарий в отношениях с Турцией. Бывший глава МИД Армении Эдвард Налбадян как-то высказался по этому поводу: «Если кто-либо может доказать, что Севрский договор в силе, если кто-либо может сказать, что документ Вильсона имеет силу, — мы на это готовы». Он напомнил, что представленный Вильсоном документ даже конгресс США не ратифицировал.

Возможно, некоторые положения Севрского соглашения могут претвориться в жизнь, но они никак не связаны с возможностью признания этого договора. События на Ближнем Востоке подталкивают востоковедов и политологов делать поспешные умозаключения относительно реализации статей 62−64 Севрского мирного договора по части курдонаселенных территорий Османской империи.

В целом, и визит президента Армении Армена Саркисяна в парижский Севр даже отдаленно нельзя рассматривать с точки зрения эвентуального желания реанимировать соглашение. Разве что в качестве своеобразного ответа на «лозаннский праздник» Турции.