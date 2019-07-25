Вашингтон, , 02:13 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп не исключил увеличение числа военнослужащих армии Мексики на американо-мексиканской границе для сдерживания нелегальных мигрантов, сообщает агентство Reuters.

«Дела идут хорошо у Мексики в этом вопросе, потому что раньше годами картели бегали через границу. Мексика заявляет, и президент заявляет: мы должны это зачистить. Поэтому они они прислали 21 тысячу солдат и, возможно, пришлют еще», — заявил он.

Трамп отметил эффективность присутствия мексиканских военных на границе. По его словам, количество нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Соединенных Штатов, снизилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава мексиканского МИД Марсело Эбрард отметил снижение миграции в Соединенные Штаты из Мексики на 36,2%. По его словам, присутствие мексиканских военнослужащих и национальной гвардии на границе с США показало свою эффективность.

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