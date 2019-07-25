Лондон, 25 июля 2019, 01:34 — REGNUM
Младший брат нового премьер-министра Бориса Джонсона Джо Джонсон получил должность в правительстве страны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы британского премьер-министра.
Сообщается, что Джо Джонсон получил должность государственного министра в департаменте бизнеса, энергетики и промышленности Соединенного Королевства. Ранее он занимал должность государственного министра в департаменте транспорта Великобритании.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил новым главой МВД Прити Пателя. Также он оставил на своей должности министра по делам Brexit Доминика Рааба.
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