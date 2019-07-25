Лондон, , 01:16 — REGNUM

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал добиться новой, более выгодной сделки по выходу страны из состава Евросоюза, сообщает агентство Reuters.

В то же время он не исключил вариант «жесткого Brexit» в случае, если Евросоюз не захочет далее вести переговоры по вопросу сделки об условиях выхода.

«Мы собираемся выполнить обещания парламента народу и выйти из ЕС 31 октября 2019 года, без всяких «если» и «но», — добавил он.

Джонсон подчеркнул, что постарается добиться сделки, которая позволит решить вопрос о границе с Республикой Ирландия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон выиграл голосование на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. 24 июля он официально вступил в должность главы британского правительства, сменив на этом посту Терезу Мэй.

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