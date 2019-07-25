Вашингтон, , 01:11 — REGNUM

Итогом выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г. американский президент Дональд Трамп остался доволен, сообщил он журналистам.

Роберт Мюллер White House

По его словам, «нельзя защитить то, что пытался защитить Мюллер». Он назвал позицию своих противников «охотой на ведьм».

Напомним, 24 июля в Конгрессе США прошли слушания, на которых Мюллер назвал мнимое «вмешательство» России в выборы 2016 года «не единственной попыткой». Он выразил мнение, что Россия будет пытаться повлиять и на следующий электоральный процесс.

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