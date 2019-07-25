Берлин, , 01:00 — REGNUM

Коллаж, на котором новый министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр невыгодно смотрится в сравнении с российским коллегой Сергеем Шойгу и главой Пентагона Марком Эспером, разместил актёр из ФРГ Тиль Швайгер в Instagram.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (cc) Olaf Kosinsky

https://www.instagram.com/p/B0OSgECoKhx/

Отметим, что автором картинки является не Швайгер: актёр лишь скопировал её из интернета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крамп-Карренбауэр приступила к исполнению обязанностей минобороны Германии в середине июля. Она заявила, что оборонная тема должна стать приоритетом для страны.

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