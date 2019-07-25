Пхеньян, , 00:45 — REGNUM

Запуск неустановленного снаряда проведён со стороны Северной Кореи, сообщает 23 июля агентство Рёнхап.

Напомним, разработка собственного ядерного оружия Пхеньяном официально осуждается мировым сообществом. США пытаются добиться отказа Северной Кореи от ядерных разработок, но пока чётких договорённостей достичь не удалось.

Между тем за последнее время в отношениях Запада и Северной Кореи наметилось некоторое потепление, которое проявилось в том, что лидер страны Ким Чен Ын несколько раз встретился с президентом США Дональдом Трампом на разных площадках.

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