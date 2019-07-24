Вашингтон, 24 июля 2019, 23:50 — REGNUM
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил в Конгрессе, что «русское вмешательство» во внутреннюю политику не прекратилось, и «они сделают это снова» на предстоящих выборах, 24 июля передает ABC News.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Конгресс заслушал доклад Мюллера о «русском вмешательстве» в выборы 2016 года в США и возможной причастности к вмешательству действующего президента Дональда Трампа.
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