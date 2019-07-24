Триполи, , 23:47 — REGNUM

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил, что в скором времени ЛНА поднимет «знамя победы» в центре Триполи. Выступление Хафтара транслировали арабские телеканалы.

«Народ и армия скоро поднимут знамя победы в центре столицы. Мы одержали победу над террористами, их пособниками и над каждым, кто поднял оружие для нападения на мирных жителей, чтобы Триполи стал безопасным городом для его жителей и тех, кто входит в него», — сказал лидер ЛНА.

Он также подчеркнул, что Ливия должна быть «освобождена от террористов», которыми он называет в том числе противостоящие ЛНА силы Правительства национального согласия (ПНС), окопавшиеся в Триполи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хафтар объявил о начале штурма Триполи 4 апреля 2019 года. Однако штурм этот вылился в затяжные бои на окраинах ливийской столицы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в боях в Триполи и в его окрестностях погибли по меньшей мере 10 тыс. человек, более 5,5 тыс. получили ранения.