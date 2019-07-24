Вашингтон, , 23:38 — REGNUM

В Конгрессе США завершилось выступление бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о «русском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, 24 июля сообщает CNN.

Спецпрокурор, который не выступал публично с 2017 года, отвечал на вопросы законодателей более семи часов. В ходе многочасового «допроса» Мюллер подтвердил, что «русские вмешивались в выборы», что и отражено в его докладе, и намерены сделать это снова.

«Это была не единственная попытка. Они делают это, когда мы сидим здесь. И они будут делать это во время следующей кампании» , — заявил Мюллер.

Тем не менее спецпрокурор не допустил прямых обвинений президента США Дональда Трампа — ни в «связях с русскими», ни в «препятствовании правосудию». Наиболее провокативные вопросы на этот счет Мюллером игнорировались — журналисты CNN насчитали 82 отказа отвечать на вопросы законодателей.

Единственная крупная вольность, которую допустил Мюллер в отношении возможного обвинения Трампа — это предположение, что тот может оказаться в суде за препятствование правосудию после окончания президентского срока.

Кроме того, Мюллер назвал «проблематичными» заявления Трампа в «Твиттере» о его любви к WikiLeaks, которые политик делал во время публикации на ресурсе компромата на соперников из Демократической партии.

Тем не менее в заключительной речи после выступления Мюллера в Конгрессе член палаты представителей Адам Шифф прямо заявил, что слова спецпрокурора свидетельствуют о виновности Трампа.

«Ваша работа говорит о президенте, который совершил много актов препятсвия правосудию. Если бы это был кто-нибудь другой в стране — ему было бы предъявлено обвинение» , — заявил Шифф после речи Мюллера.

Сам бывший спецпрокурор, измотанный многочасовым допросом, не стал опровергать такую интерпретацию своего выступления и покинул трибуну.

Напомним, расследование «русского вмешательства» в президентские выборы в США, победителем на которых стал Дональд Трамп, продолжается с 2016 года. За три года никаких внятных доказательств вмешательства в выборы или связей Трампа с Кремлем не было озвучено.

Читайте также: МИД РФ ответил на новые обвинения США во вмешательстве в выборы