Санкт-Петербург, , 23:32 — REGNUM

Митинг против нарушений на выборах в Санкт-Петербурге по оценкам ГУ МВД по Санкт-Петербургу, собрал 2 200 человек.

Олег Матвейчев Eisr.ru

Ранее многие кандидаты от оппозиции жаловались на нарушения со стороны муниципальных избирательных комиссий. Многим из них отказали в регистрации, а некоторым и в приеме документов. Но впоследствии Санкт-Петербургская избирательная комиссия в общей сложности уже отменила 170 решений муниципальных избиркомов (ИКМО) об отказе в регистрации кандидатам в местные депутаты.

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Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что подобные митинги, «естественно, оцениваются на фоне Москвы».

«В Москве на проспекте Сахарова по самым скромным подсчетам было 12 человек, в Санкт-Петербурге — 2 тысячи — это в шесть раз меньше. Это говорит о том, что власть Санкт-Петербурга и Городская избирательная комиссия гораздо более дифференцировано подошли регистрации», — отметил политолог.

«Почему же кто-то был зарегистрирован, а кто-то нет? Потому что кто-то нормально и серьезно относится к регистрации и сбору подписей, и он прошел через все фильтры. А кто-то действовал по принципу: «Я оппозиционер, я сейчас накидаю каких-то подписей и каких — то бумаг, меня и так должны будут зарегистрировать». Может быть, это архаичная, не совсем понятная нашим оппозиционерам история, но я бы сравнил все, что происходит на регистрации и допуске к участию в выборах с армейской «учебкой», — рассказал свой комментарий Олег Матвейчев, — Когда молодого 16-летнего юнца берут в так называемую «Учебку», то учат его собирать и разбирать автомат Калашникова, ходить по плацу, застегивать гимнастерку. Кажется, от того, хорошо или плохо ты застегиваешь гимнастерку, не очень сильно зависит, эффективный ты боец или нет. Может быть, потом ты будешь героем Советского Союза. Но гимнастерку надо уметь застегивать, воротничок подшивать, портянки накручивать».

«Но нашим оппозиционерам это не нравится. Им хочется сразу в маршалы — сесть, нарисовать карту, вот здесь мы наступаем, вот белые, вот красные — сразу в маршалы, без портянок, автомата и муштры. А на самом деле, маршалом невозможно стать, если ты не был солдатом, если он не был офицером, не прошел весь путь от начала до конца», — развил свою мысль эксперт.

Применительно к муниципальному уровню, надо понимать, что если человек не способен сделать элементарные вещи, аккуратно, нормально, с соблюдением законодательства собрать простые подписи, то этот человек просто профнепригоден, считает политолог.

«Он идет в законодательный орган власти. Он будет потом законы писать. Но он их пока даже не соблюдает, не понимает, что такое законы. Так как же можно его допускать до выборов? Неряшливость, которая есть у оппозиционных кандидатов, а оформлении бумаг, пренебрежение нормами закона, просто показывает, что человек морально не готов, что человек не созрел, что это просто политический горлопан, на не политический деятель. Во всяком случае, не государственный муж, а скорее всего, ребенок, подросток, который может выйти на площадь пошуметь, но ответвленным мужем он еще не стал. Потому что если человек не отвечает за букву в документе, то как он будет отвечать за законы, за жизни людей, если он станет политиком?», — подчеркнул член Экспертного совета ЭИСИ.

«Нет ответственности, значит — нет ничего. Поэтому это люди, которые, говоря геймеровский языком, не прошли даже первый уровень. А им надо в будущем дойти до 80-го. Значит, epic fail, game over. Начинай сначала. Пройди первый уровень. потом даст Бог, дойдешь до второго, до третьего, и так далее. И учись, учись, учись. День сурка каждый день, пока не научишься становиться совершенным. И тогда для тебя День сурка закончится», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.