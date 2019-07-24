Москва, , 23:31 — REGNUM

Корреспондент британской телерадиокомпании ВВС Уилл Грант на пресс-конференции министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Гаване (Куба) ошибочно приписал российскому лидеру слова государственного секретаря США Майка Помпео. Об этом сегодня, 24 июля, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

На этой пресс-конференции Грант спросил Лаврова в чем ядро стратегии России по отношению к Латинской Америке, и можно ли назвать этим ядром якобы слова Путина.

«Помню, как несколько лет назад в ходе визита в Латинскую Америку президент Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума, и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия. Можно ли назвать это ядром стратегии России? В случае с Кубой, можно ли говорить о заполнении пространства, провала, возникшего в отношениях между Вашингтоном и Гаваной, после того как канули в лету времена Барака Обамы?» — сказал Грант на пресс-конференции.

Лавров с недоумением ответил, что президент России никогда такого не говорил и британский журналист чего-то путает.

Но тот не унимался и заявил, что он имеет в виду пресс-конференцию Путина и Уго Чавеса 2 апреля 2010 года в Венесуэле. Но Лавров подчеркнул, что российский лидер на той пресс-конференции говорил совершенно о другом.

Аппарат министерства иностранных дел России выяснил, что цитата про вакуум и стратегию взята из выступления государственного секретаря США Майка Помпео во время его поездки в Чили.

«Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату госсекретаря США президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал», — пишет Захарова.