Санкт-Петербург, , 23:00 — REGNUM

В Петербурге митинг за честные выборы на площади Ленина вечером 24 июня собрал, по оценкам участников, не менее 4 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM. Горожане призывали к соблюдению закона муниципальные избиркомы, уличенные в многочисленных нарушениях в ходе кампании по отношению к кандидатам.

Выборы (cc) launedekeg.wordpress.com

На согласованный митинг пришел только один кандидат в губернаторы — режиссер, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко. Однако, когда он поднялся на сцену, толпа принялась скандировать: «Снимайся!», призывая его выйти из гонки. Заметим, ранее сам Бортко предлагал другим кандидатам — Надежде Тихоновой от «Справедливой России» и Михаилу Амосову от «Гражданской платформы» — сняться с выборов, оставив одного врио губернатора Александра Беглова, чтобы тогда их пришлось отменить.

В этот же раз Бортко без понимания воспринял призыв толпы, заявив, что такие возгласы недопустимы, нужно «держаться вместе», иначе положение граждан улучшить никак не удастся. Депутат ЗакСа Максим Резник в этой же связи провозгласил, что врио губернатора Александр Беглов «подбирает себе кандидатов, как девочек в борделе». Под конец до микрофона дорвался и националист, боец ММА Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик, которому до этого толпа скандировала «Позор!». Дацик проделал это, чтобы сообщить собравшимся, что партия «Яблоко» отобрала у города окончание «град» и заменила на «бург». Со сцены его увела полиция.

В целом акция прошла мирно и без вмешательства правоохранителей.