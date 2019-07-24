Анкара, , 22:48 — REGNUM

Предварительной версией нападения на сотрудника посольства Белоруссии в Турции является бытовой конфликт, передаёт турецкая газета Sozcu.

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По информации издания, на белорусского дипломата напал его сосед, отставной военнослужащий. После инцидента он покончил с собой.

Сообщается также, что пострадавший дипломат был прооперирован. На данный момент его состояние оценивается медиками как тяжёлое.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Анкаре мужчина выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии Александра Поганшева. Пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением. По предварительным данным, злоумышленник был психически неуравновешен.

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