Хартум, , 22:38 — REGNUM

Вооруженные силы Судана в своем обращении к народу объявили об аресте ряда высокопоставленных военных и политических деятелей в рамках дела о неудавшейся в июне 2019 года попытке государственного переворота. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает официальное суданское агентство СУНА.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

В обращении сказано, что под арест были отправлены глава объединенного генерального штаба вооруженных сил Судана генерал Хашем Абдель Мотталеб Ахмед, а также ряд офицеров армии и разведывательных служб.

Также сообщается, что в попытке силового захвата власти принимали участие функционеры бывшей правящей партии «Национальный конгресс» и члены исламистских группировок.

«Этот неудавшийся переворот направлен на противодействие вашей великой революции и возвращение режима Национального конгресса», — сказано в обращении военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка отстранить от власти Переходный военный совет Судана была предпринята 11 июня. Однако она провалилась.

Напомним, что власть в Судане контролируют военные, которые взяли её после свержения многолетнего президента этой страны Омара аль-Башира.