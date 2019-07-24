Пхеньян, , 22:09 — REGNUM

Национальная авиакомпания Северной Кореи Air Koryo возобновила перелеты в китайский город Далянь. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на информированные источники.

Самолет авиакомпании Air Koryo (cc) Fedor Leukhin

Причиной «перезапуска» авиалинии стало улучшение отношений с Китаем после визита в июне в Пхеньян председателя КНР Си Цзиньпина. Этот государственный визит стал первым за 14 лет. Кроме того, растёт спрос среди китайских туристов на поездки в КНДР, и руководство Северной Кореи, как сообщалось ранее, активизировало привлечение гостей из-за рубежа.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Эксплуатация данного маршрута впервые началась в сентябре прошлого года и продлилась лишь месяц. Теперь количество регулярных авиамаршрутов, соединяющих две страны, достигло четырёх: из Пхеньяна также можно попасть в Пекин, Шанхай и Шеньян.