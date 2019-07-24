Пхеньян, 24 июля 2019, 22:09 — REGNUM

Национальная авиакомпания Северной Кореи Air Koryo возобновила перелеты в китайский город Далянь. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на информированные источники.

Самолет авиакомпании Air Koryo
Самолет авиакомпании Air Koryo
(cc) Fedor Leukhin

Причиной «перезапуска» авиалинии стало улучшение отношений с Китаем после визита в июне в Пхеньян председателя КНР Си Цзиньпина. Этот государственный визит стал первым за 14 лет. Кроме того, растёт спрос среди китайских туристов на поездки в КНДР, и руководство Северной Кореи, как сообщалось ранее, активизировало привлечение гостей из-за рубежа.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Эксплуатация данного маршрута впервые началась в сентябре прошлого года и продлилась лишь месяц. Теперь количество регулярных авиамаршрутов, соединяющих две страны, достигло четырёх: из Пхеньяна также можно попасть в Пекин, Шанхай и Шеньян.