Москва, , 21:38 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от глав субъектов Федерации не уклоняться от персональной ответственности при борьбе с последствиями стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий. Об этом российский лидер заявил сегодня, 24 июля, на совещании с членами правительства.

Совещание с членами правительства Kremlin.ru

«Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», — сказал президент России.

В ходе совещания президент Путин поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто в Иркутской области возглавляет комиссию по ликвидации последствий паводка.

Мутко сообщил Путину, что во главе комиссии пока находится председатель областного правительства.

«Это неправильно, это даже странновато», — сказал президент России.

Президент особенно подчеркнул, что в таких ситуациях, как наводнение в Иркутской области, необходимо уделять первостепенное внимание вопросам материальной поддержки пострадавших людей.

«Выплаты должны быть все осуществлены; восстановление инфраструктуры, жилья», — подчеркнул президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин оценил работу властей Иркутской области по ликвидации последствий паводков как неудовлетворительную. Президент обещал приехать в Приангарье в сентябре и посмотреть, как идут работы по восстановлению разрушенного жилья.