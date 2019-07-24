Лондон, , 21:27 — REGNUM

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил нового министра финансов, 24 июля передаёт агентство Reuters.

Саджид Джавид (cc) Foreign and Commonwealth Office

Новым главой британского минфина стал Саджид Джавид — бывший министр внутренних дел Великобритании и один из соперников Джонсона на прошедших выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля бывший мэр Лондона и глава британского МИДа Джонсон вступил на пост премьер-министра Великобритании.

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