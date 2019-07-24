Донецк, , 21:20 — REGNUM

Военнослужащие Вооружённых сил Украины за неделю три раза понесли небоевые потери в результате подрыва на минах. Об этом 24 июля сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной республики Даниил Безсонов.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учитывая, что прежние минные заграждения устанавливались беспорядочно, без всякого учёта, проведение текущих инженерных работ сопровождается подрывом украинских военнослужащих», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Безсонов отметил, что последний такой инцидент произошёл вечером 23 июля неподалёку от позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнеторецкое — в результате подрыва мины двое украинских сапёров получили тяжёлые ранения.

Ещё два инцидента, по его словам, произошли вблизи населённых пунктов Дзержинск и Новогнатовка на горловском и мариупольском направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июля в Донбассе вступил в силу новый бессрочный режим прекращения огня, который был нарушен в первые же сутки. Предыдущее перемирие в зоне конфликта формально действовало с 8 марта по 20 июля.

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