Лондон, , 20:44 — REGNUM

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант подал в отставку после вступления Бориса Джонсона в должность премьер-министра, передаёт телеканал Sky News.

Джереми Хант (cc) Ted Eytan

Как сообщил Хант, Джонсон «любезно предложил» ему другую работу, однако он счёл наиболее уместным для себя вариантом вернуться на «задние скамейки» Палаты общин и оттуда оказывать поддержку новому главе правительства.

Напомним, накануне Борис Джонсон одержал победу на выборах главы правящей Консервативной партии Великобритании, вдвое обойдя по результату своего оппонента Джереми Ханта. Сегодня Джонсон официально сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра Соединённого Королевства.

После этого о своей отставке уже объявили министр обороны Пенни Мордонт, министр финансов Филип Хаммонд, министр юстиции Дэвид Гок, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт. Борис Джонсон приступил к формированию нового кабинета.