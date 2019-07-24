Астрахань, , 19:55 — REGNUM

В Астраханской области 24 июля завершился приём документов для регистрации кандидатов на должность губернатора. Как сообщила пресс-служба областного избиркома, документы подали четыре человека.

Муниципальный фильтр прошли Николай Арефьев (КПРФ), Игорь Бабушкин (самовыдвижение), Тимофей Щербаков (ЛДПР) и Сергей Сычев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Документы не подали ранее выдвинутые кандидаты-самовыдвиженцы Зинаида Болтик, Григорий Галямов, Игорь Гурбо, Герман Даниленко, Герман Докучаев, Дмитрий Еминцев, Александр Михайлов, Галина Морозова, Кубай Нуехов, Максим Соколов и Олег Шеин, а также Андрей Иванцов, выдвинутый «Партией Социальных Реформ».

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