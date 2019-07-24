Лондон, , 19:38 — REGNUM

Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт объявила об уходе в отставку после вступления Бориса Джонсона в должность премьер-министра. Соответствующую запись она разместила в своём микроблоге в Twitter.

Пенни Мордонт (сс) Russell Watkins

«Я отправляюсь на задние скамейки (Палаты общин — прим. ИА REGNUM ), откуда премьер-министр получит мою полную поддержку, как и мои преемники в министерстве обороны и управлении по вопросам равенства», — написала Мордонт.

Напомним, Пенни Мордонт провела на посту министра обороны Соединённого Королевства менее двух месяцев. Она была назначена на должность в начале мая в связи с отставкой прежнего министра Гэвина Уильямсона в резульатте скандала с утечкой информации с заседания Совета национальной безопасности.

До того, как стать первой в Великобритании женщиной — министром обороны, Мордонт возглавляла правительственное управление по вопросам равенства, отвечающее, в то числе, за права ЛГБТ.

Ранее сегодня также подал в отставку министр финансов Великобритании Филип Хаммонд.