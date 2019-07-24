Сыктывкар, , 19:36 — REGNUM

Рабочая группа комитета Государственной Думы России по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержала предложение Республики Коми о включении городов Усинск и Инта, а также Усть-Цилемского района в Арктическую зону России (АЗР).

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Усинск, Инта и Усть-Цилемский район имеют тесные хозяйственные и экономические связи с Воркутой и Ненецким автономным округом, которые уже вошли в арктическую зону. Кроме того, там есть инфраструктура, залежи полезных ископаемых, у этих территорий важное военно-стратегическое положение», — цитирует зампредседателя Госсовета Республики Коми Валентину Жиделеву пресс-служба регионального парламентаспикера.

Кроме того, по ее мнению указанные территории находятся рядом с Полярным кругом в районе вечной мерзлоты и климат там не менее суровый, чем в других частях АЗР.

По словам вице-спикера расширение арктической зоны позволит также улучшить качество жизни населения за счёт изменений в налоговой сфере, привлечения инвестиций, развития бизнеса и туризма, поддержки со стороны федерального центра, будет способствовать укреплению занятости коренных малочисленных народов.

Предложение нашло поддержку у членов рабочей группы, которые вернутся к его рассмотрению в конце августа, когда парламентарии вернутся с каникул.

В ходе заседания рабочей группы прозвучали также предложения о включении в арктическую зону России всех территорий страны, относящихся к районам Крайнего Севера.