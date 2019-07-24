Лондон, , 19:31 — REGNUM

Ведущие испанские издания живо откликнулись на успех Бориса Джонсона, ставшего сегодня, 24 июля, премьер-министром Великобритании.

Борис Джонсон Conservatives.com

«Борис Джонсон был избран лидером Консервативной партии Соединенного Королевства, одержав верх над министром иностранных дел Джереми Хантом с 92 153 голосами членов партии против 46 656. До этого бывший мэр Лондона и знаменитый в Британии персонаж уже получил поддержку абсолютного большинства депутатов своей парламентской группы в процессе отбора кандидатов», — рассказывает мадридское издание ABC. Оно напоминает: этот эксцентричный колумнист, экс-министр иностранных дел, неоднократно обещал в ходе предвыборной гонки выход Британии из состава ЕС в намеченную дату, 31 октября, с соглашением или без него. «Мы заново поверим в самих себя и восстанем, как спавший гигант», — сказал торжествующий Джонсон сторонникам, узнав о своей победе.

«Джонсон, человек с дерзкими словами, светлой копной волос и умением ловко сыпать латинизмами, без особого труда одолел во вторник умеренного и достаточно благоразумного Джереми Ханта, главу МИД, увязшего в эти дни в напряженной ситуации с Ираном после задержания его танкера Grace 1 по настоянию Соединенных Штатов, — описывает победу бывшего мэра Лондона каталонская La Vanguardia. — Джонсон получил две трети голосов 160 тысяч членов партии тори». Отдельный материал издание посвятило характеристике личности Джонсона, назвав его «придворным шутом», а также сравнив с английским королем Карлом II. «Как и монарх XVII века, Борис Джонсон — ловелас, считающий себя способным соблазнить кого угодно, как в любви, так и в политике», — подчеркивает СМИ. Сходство обнаружилось не только в связи с супружеской неверностью и наличием множества внебрачных детей: обоим политикам досталась страна в глубоком кризисе, обозленная периодом экономии.

Издание El Pais предпочло сравнить Джонсона с героями величайшего английского драматурга — Шекспира: «Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (род. в Нью-Йорке, 55 лет) — шут, заставляющий всех смеяться, шекспировский Фальстаф, не утруждающий себя попытками скрыть свои недостатки и ошибки, превращающий их в свою главную добродетель. Или Макбет, пожираемый своими амбициями и сомнениями, интроверт и соблазнитель, движимый неодолимой силой и парализуемый ленью, сложный и инфантильный». Никто не доверяет ему — и тем не менее он превратился в последнюю надежду консерваторов выйти из тупика. «Единственный политик, способный противостоять безжалостному натиску Партии Брексита радикального националиста Найджела Фараджа. Отчаянный выбор, чтобы остановить подступающие волны, заставившие многих коллег по партии поддержать Джонсона, зажав носы», — объясняет СМИ приход эксцентричного политика к власти.

Редакция El Mundo назвала специальный материал о личности Джонсона «Когда Доктор Джекилл встретил мистера Хайда». Издание отметило, что ролевой моделью для Джонсона является Уинстон Черчилль (о котором новый премьер-министр в свое время написал книгу): недооцененный на момент прихода к власти и способный использовать себе на благо наиболее критические обстоятельства. «Как и у Черчилля, у Бориса есть скрытая сторона, он раздвоен», — подчеркивает El Mundo, приводя слова бывшей возлюбленной Джонсона Петронеллы Уайатт, что в нем «больше завихрений, чем в джакузи». Не обошлось и без Шекспира: испанское СМИ указывает на склонность Бориса Джонсона к буффонаде («которая всегда была его главной опорой и худшим врагом»), но не забывает об искушении «выбрать не комедию, а трагедию» и завершить наконец биографию Шекспира, не раз откладывавшуюся из-за книги о Черчилле.