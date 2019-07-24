Лондон, , 19:29 — REGNUM

Уже бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произнесла прощальную речь в парламенте, 24 июля передает агентство Reuters.

Тереза Мэй в парламенте Parliamentlive.tv

Мэй, пост которой уже занял Борис Джонсон, пообещала «служить своим избирателям» даже после ухода с поста главы правительства.

Корреспонденты агентства отмечают, что голос Мэй дрожал, в её глазах были слёзы, а парламентарии проводили бывшего премьер-министра бурными аплодисментами.

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