Ереван, 24 июля 2019, 18:50 — REGNUM
Правительство Армении планирует начать строительство новой дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Протяжённость дороги составит около 150 км. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
По его словам, соответствующее решение уже принято.
Он добавил, что планируется построить дорогу в сжатые сроки — в 2020 году, финансовые средства для строительства есть.
В настоящее время Армению с Карабахом соединяют две дороги: Варденис — Мартакерт и Горис-Степанакерт.