Киев, , 18:42 — REGNUM

Украинский политтехнолог Тарас Загородний оценивает шансы проведения на Украине досрочных местных выборов «как 50 на 50». Об этом Загородний сказал 24 июля в эфире одного из украинских телеканалов.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в постановлении президента о роспуске местных советов должны указываться основания для роспуска каждого отдельно взятого совета. Эксперт прогнозирует, что города-милионники пойдут против президента Владимира Зеленского и оспорят в судах его указ о роспуске местных советов.

«В данном случае у нас побеждает политическая целесообразность. Если будет постановление, оно будет незаконным, его можно будет оспорить в судах. Уверен, в городах-миллионниках найдутся ресурсы, чтобы этому противодействовать. Это большие деньги и ресурсы. Они тоже хотят отдохнуть, видя результаты в их городах, где прошли кандидаты от «Слуги народа». Думаю, тут будет сопротивление, поскольку нет даже формального основания», — сказал Загородний.

Он напомнил, что у Зеленского нет не только полномочий, но и оснований проводить досрочные местные выборы.

«Во-первых, нет никаких оснований для проведения местных выборов. В законодательстве четко указан список вопросов, когда можно провести досрочные выборы в отдельном органе самоуправления. Что-то они не горят желанием проводить выборы. Уверен, у городов-миллионников есть собственное мнение относительно того, когда должны происходить выборы. Местные советы могут только самораспуститься, чтобы переназначить выборы. Ни у одного совета не вижу никакого желания самораспускаться и проводить выборы, в том числе в Киеве, Одессе, Харькове», — рассказал Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Зеленский намекнул на то, что может объявить досрочные местные выборы.