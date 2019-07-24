Лондон, , 18:38 — REGNUM

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с первой речью после вступления на пост, 24 июля передает агентство Associated Press.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей речи возле резиденции на Даунинг-стрит Джонсон заявил, что намерен бороться за «новую, лучшую сделку с ЕС» по Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Джонсон выиграл голосование Консервативной партии и сменил на посту бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

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