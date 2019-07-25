Токио, , 06:25 — REGNUM

Либерально-демократическая партия Японии, чей глава — прмьер-министр Синдзо Абэ, ожидаемо получила на минувших выборах большинство в обеих палатах парламента. Только не единолично, а с помощью еще одной партии: без «Новой Комэйто» ЛДП не обеспечила бы себе даже простого большинства. В чем заключалась главная интрига прошедших выборов, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Либерально-демократическая партия Японии празднует победу Jimin.jp

Самым острым был вопрос о том, получится ли у правящей коалиции получить большинство не обычное, а конституционное, которое составляет две трети мандатов и позволяет инициировать всенародный референдум об изменении конституции. Речь идет об исключении из текста основного закона государства положения об отказе Японии от права ведения войн и обладания вооруженными силами. А действующий премьер к этому горячо стремится при моральной поддержке Дональда Трампа.

Дело, однако же, в том, что японский народ в своем мнении об этой идее Абэ неоднозначен: мнения разделились почти пополам. А итоги выборов показали, что коалиция сторонников изменения конституции (в нее входит также «Ассоциация обновления Японии») не смогла получить необходимого числа мандатов. По итогам перевыборов перевыборов половины депутатов верхней палаты теперь в ней тех, кто за изменение Конституции, оказалось 160, а противников — 84. Но, хотя для достижения двух третей общего состава палаты не хватает четырех мандатов, теоретически ЛДП может переманить на свою сторону часть «независимых» депутатов. Но велика ли вероятность, что замысел Абэ сработает и японцы откажутся от антивоенных ограничений?

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Выборы в Японии: партия Абэ победила, но не самостоятельно, а в коалиции».