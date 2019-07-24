Гавана, , 18:20 — REGNUM

Премьер-министр России Дмитрий Медведев совершит официальный визит на Кубу. Об этом 24 июля сообщил министр иностранных дел РоссииСергей Лавров по итогам переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей в Гаване.

«В октябре планируется визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Гавану», — сказал глава МИД.

Чуть позднее, в ноябре, представительная делегация России, в том числе с участием спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, будет присутствовать на мероприятиях по случаю 500-летия Гаваны по приглашению кубинской стороны, сообщил также Лавров.

Напомним, в ноябре минувшего года президент России Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес по итогам переговоров в Москве подписали совместное заявление об общих подходах в международных делах. Тогда же было анонсировано, что Россия предоставит Кубе кредит на сумму 38 млн евро по линии военно-технического сотрудничества.

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